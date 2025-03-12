«Газпромнефть-СМ» развивает создание масел для пищевой промышленности, медицины и косметологии полностью из отечественной компонентной базы.

Промышленный выпуск высокоочищенных минеральных масел начался на омском заводе «Газпромнефть – смазочные материалы» (ОЗСМ). Благодаря своей химической и биологической нейтральности так называемые белые масла широко применяются в пищевой и текстильной промышленности, в медицине и фармацевтике, производстве парфюмерно-косметических изделий.

Ранее большая часть этих смазочных материалов на российском рынке изготавливалась из импортного сырья. Теперь выпуск белых масел осуществляется по собственной технологии «Газпром нефти» на современном комплексе гидроизодепарафинизации ОЗСМ. В процессе химического преобразования нефтяное сырье проходит поэтапное очищение от смол и вредных примесей, а на финальной стадии обесцвечивается за счет полного удаления всех ароматических углеводородов. В результате достигается полная биологическая безопасность готовой продукции с обязательным лабораторным контролем.

– Длительное время на внутреннем рынке были представлены преимущественно иностранные белые масла. Все дело в том, что выпуск такой продукции – технологически сложный процесс, на сегодняшний день доступный ограниченному числу производителей в мире. Учитывая широкий круг сфер применения белых масел, локализация полного цикла выпуска такой продукции в Омске – важный проект укрепления технологического суверенитета многих отраслей отечественной экономики. Производственные мощности компании позволят до конца 2025 года обеспечить более 30 % потребности российского рынка белых масел, – сообщил генеральный директор «Газпромнефть-СМ» Анатолий Скоромец.

По итогам опытно-промышленных испытаний белые масла, производимые в Омске, получили сертификаты Евразийского реестра пищевых смазочных материалов и государственного стандарта ГОСТ. Первые партии готовой продукции уже поставляются российским предприятиям легкой и пищевой промышленности.