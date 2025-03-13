Омский депутат от КПРФ предлагает альтернативный вариант, чтобы лучшие умы не утекали из регионов.

Первый заместитель председателя Комитета по образованию и науке Госдумы РФ Олег Смолин отреагировал на предложение председателя Совфеда Валентины Матвиенко ограничить поступление в столичные вузы студентов из провинции. В качестве довода политик привела то обстоятельство, что выпускники часто не работают по специальности.

Депутат Госдумы от Омской области вступился за молодежь из глубинки.

– Начну с того, что увеличение количества ребят из регионов в вузах, в частности Москвы и Питера, всегда объявлялось главным достижением ЕГЭ, – заявил Смолин. – Но это палка о двух концах по одной простой причине: подавляющее большинство этих ребят в свои регионы не возвращаются, мало того, в Москве и Питере многие из них работают не по специальности, хотя и зарабатывают больше, чем могли бы своих регионах.

При этом половина ребят из ведущих вузов уезжают за рубеж. По мнению парламентария, инициатива председателя Совета Федерации сложна в реализации.

– Во-первых, предложение ограничить прием на платные места абитуриентов в столичные вузы малореализуемо. Нельзя запретить гражданину получать образование за деньги, если он того хочет. Во-вторых, нужно обеспечить качество, то есть чтобы это было образование, а не покупка диплома, – подчеркнул Смолин.

Депутат Госдумы предложил альтернативное, более мягкое решение: не отменяя полностью единый государственный экзамен, дать выпускникам школ и абитуриентам вузов право выбора между ЕГЭ и классическим экзаменом.

– В этом случае, как мы убеждены, те, кто непременно рвется в столичные вузы, выбирали бы ЕГЭ, а те, кто собираются поступать в свои региональные вузы, тем более в колледжи, выбирали бы классический экзамен, – отметил Смолин.

Это, по мнению парламентария, позволило бы избежать утечки умов из регионов и минимизировать вред единого госэкзамена.