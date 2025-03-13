Заслуги специалистов водоканала были отмечены на коллегии министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Омской области.

В преддверии Дня работников жилищно-коммунального хозяйства (будет отмечаться 16 марта) губернатор Омской области Виталий Хоценко вручил награды специалистам Омского водоканала. Награждение состоялось на коллегии регионального министерства энергетики и жилищно-коммунального комплекса.

В этом году за отличные показатели в работе почетными грамотами регионального правительства отметили шестерых работников предприятия: машиниста, мастера цеха, начальника отдела лабораторного центра, слесарей и ведущего специалиста дирекции по персоналу. Еще два сотрудника водоканала получили федеральные награды. Благодарность министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации вручили Наталье Моор, начальнику лабораторного центра водоканала, а звания «Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства» удостоен Владимир Терехин, слесарь Омского водоканала.

В числе награжденных мастер цеха канализационных сетей Дмитрий Волков. Он работает в компании почти четверть века.

– Вдвойне приятно получать за свою работу внимание и благодарность. Мне нравится работать в отрасли жилищно-коммунального хозяйства и создавать комфорт для омичей, – рассказал Дмитрий Волков.

К своим коллегам обратилась Ирина Волошенко, начальник отдела лабораторного центра водоканала:

– Контролируя качество питьевой воды, мы заботимся о здоровье жителей всего города. В День работника жилищно-коммунального хозяйства хочу поблагодарить всех коллег, которые круглосуточно работают для того, чтобы обеспечить горожан питьевой водой. Очень приятно быть частью команды, которая всегда стремится к высоким результатам в работе.

По традиции на предприятии состоится торжественное открытие Доски почета. Звания «Лучший работник» удостоены 40 специалистов водоканала. Главными критериями отбора претендентов на это звание стали высокие результаты профессиональной деятельности, проявление инициативы, творческий подход при выполнении порученной работы, участие в реализации корпоративных проектов.