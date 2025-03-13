Таких героев труда в регионе свыше 250 человек.

В Омской области насчитывается 255 работающих пенсионеров в возрасте более 80 лет. Все они являются мужчинами. Самый старый из официально работающих омичей – мужчина в возрасте 92 лет.

По состоянию на 1 января в регионе было зарегистрировано 100 232 работающих пенсионера. Учитывая, что в Омской области свыше 440 тыс. пенсионеров, продолжает трудовую деятельность фактически каждый четвертый из них.

Количество трудоустроенных пенсионеров снижается по мере их старения. Так, если в возрастной группе 65–69 лет работают 21 628 человек, то среди тех, кому от 70–74 года, трудоустроенных всего 6455 человек, сообщает портал «Ом1» со ссылкой на данные отделения Социального фонда России по Омской области. Еще меньше трудящихся в категории 75–79 лет – продолжают ходить на работу 1484 человека.

Ранее сообщалось о среднем размере пенсии на территории Омской области.