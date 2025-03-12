При этом многие пенсионеры в регионе продолжают работать.

Ольгу Ступичеву. В 2025 году средняя пенсия в Омске составила 21 841,39 рубля. Об этом сообщает « Om1 » со ссылкой на управляющую Омским отделением Социального фонда

При этом самые высокие пенсии получают летчики-испытатели, летчики гражданской авиации, а также те, кто работал в районах Крайнего Севера. Они же выходят на пенсию раньше других. Конкретные суммы в Социальном фонде не назвали.

Отметим, что многие пенсионеры в регионе продолжают работать. В возрасте 65–69 лет трудоустроены 21 628 человек (21 % мужчин и 14 % женщин). В возрасте 70–74 лет работают 6455 пенсионеров (10 % мужчин и 6 % женщин). В возрасте 75–79 лет работают 1484 человека (5 % мужчин и 2 % женщин). Среди тех, кому больше 80 лет, официально зарегистрировано 255 работающих мужчин. Самый пожилой работающий пенсионер в регионе – мужчина 92 лет.