В регионе насчитывается 442 тысячи человек старшего поколения.

Каждый третий житель Омской области является пенсионером. По данным Омскстата, на начало 2024 года на территории региона проживало 442 тыс. человек старшего поколения.

Самая многочисленная возрастная группа омских пенсионеров – люди в возрасте 60–69 лет. Далее идут представители категории 70–79 лет. Людей старше 90 лет в Омской области 1 % от всего населения.

Ранее сообщалось, что в регионе проживают 980,2 тыс. женщин. Из них 97 женщин перешагнули столетний рубеж.