Омск-Информ
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·Общество

В акции «День донора» приняли участие более 180 сотрудников Омского завода транспортного машиностроения. Желающих помочь становится больше.

На Омском заводе транспортного машиностроения (в составе АО «Концерн «Уралвагонзавод» Госкорпорации Ростех) прошел первый в этом году день донора. Участие в нем приняли более 180 сотрудников, пополнив банк крови на 84 литра.

К донорскому движению Омсктрансмаш присоединился в 2019 году. С тех пор выездная акция проводится четыре раза в год совместно с Омским региональным отделением Союза машиностроителей России и БУЗОО «Центр крови». За прошлый год сотрудники завода сдали более 170 литров крови, и с каждым разом желающих помочь становится все больше.

 Сотрудник Омсктрансмаша Илья Водичев сдал кровь уже 14-й раз и относится к донорству как к почетной миссии.

– Первый раз пришел просто попробовать, а потом втянулся. В какой-то момент понял, что это не просто доброе дело, а реальная возможность спасти чью-то жизнь. Бывает, экстренная ситуация – требуется редкая группа крови, если ее нет в запасе, пациент может не дождаться помощи. Теперь я сдаю кровь не только в рамках заводской акции, но и в специализированных центрах. Я не считаю себя героем, просто это хороший и правильный поступок. Пока здоровье позволяет – буду продолжать, – поделился Илья.

Желание спасти чью-то жизнь привело в организованный на заводе пункт и Рената Тухватулина. В донорстве он новичок, сдал кровь второй раз и признается, что эта процедура становится для него осознанной привычкой.

– Мы часто говорим о добрых делах, о том, как важно помогать друг другу, но не всегда находим возможность. А здесь все просто: ты тратишь 30–40 минут своего времени, а кому-то это дает шанс на жизнь. Кровь нужна постоянно, запасы быстро расходуются. Сейчас для меня это нечто большее, чем просто участие в акции – это спасение чьей-то жизни. Плюс все удобно организовано, не нужно никуда специально ехать. Спасибо нашему предприятию за такую возможность, – отозвался Ренат.

За два дня акции в пункт сдачи крови обратились 187 заводчан, из них 42 человека решили стать донорами впервые. Представители выездной бригады отмечают, что небольшой приток новых доноров имеется регулярно, но основная их часть – это те люди, которые постоянно пополняют банк крови.

– Спасибо коллективу завода за участие в днях доноров. Сейчас акция проводится несколько раз в год, и это очень здорово. В 2024 году омские машиностроители сдали 1700 литров донорской крови. Она используется в том числе и для нужд бойцов СВО. Вы помогаете фронту не только вашей техникой, но и вот таким образом, – отметил первый заместитель председателя Омского регионального отделения Союзмаша России Владимир Дорохин.

Благодаря активной позиции доноров медицинским учреждениям удается своевременно пополнять банки крови, что особенно важно для оказания экстренной помощи пациентам.

·Общество

В акции «День донора» приняли участие более 180 сотрудников Омского завода транспортного машиностроения. Желающих помочь становится больше.

На Омском заводе транспортного машиностроения (в составе АО «Концерн «Уралвагонзавод» Госкорпорации Ростех) прошел первый в этом году день донора. Участие в нем приняли более 180 сотрудников, пополнив банк крови на 84 литра.

К донорскому движению Омсктрансмаш присоединился в 2019 году. С тех пор выездная акция проводится четыре раза в год совместно с Омским региональным отделением Союза машиностроителей России и БУЗОО «Центр крови». За прошлый год сотрудники завода сдали более 170 литров крови, и с каждым разом желающих помочь становится все больше.

 Сотрудник Омсктрансмаша Илья Водичев сдал кровь уже 14-й раз и относится к донорству как к почетной миссии.

– Первый раз пришел просто попробовать, а потом втянулся. В какой-то момент понял, что это не просто доброе дело, а реальная возможность спасти чью-то жизнь. Бывает, экстренная ситуация – требуется редкая группа крови, если ее нет в запасе, пациент может не дождаться помощи. Теперь я сдаю кровь не только в рамках заводской акции, но и в специализированных центрах. Я не считаю себя героем, просто это хороший и правильный поступок. Пока здоровье позволяет – буду продолжать, – поделился Илья.

Желание спасти чью-то жизнь привело в организованный на заводе пункт и Рената Тухватулина. В донорстве он новичок, сдал кровь второй раз и признается, что эта процедура становится для него осознанной привычкой.

– Мы часто говорим о добрых делах, о том, как важно помогать друг другу, но не всегда находим возможность. А здесь все просто: ты тратишь 30–40 минут своего времени, а кому-то это дает шанс на жизнь. Кровь нужна постоянно, запасы быстро расходуются. Сейчас для меня это нечто большее, чем просто участие в акции – это спасение чьей-то жизни. Плюс все удобно организовано, не нужно никуда специально ехать. Спасибо нашему предприятию за такую возможность, – отозвался Ренат.

За два дня акции в пункт сдачи крови обратились 187 заводчан, из них 42 человека решили стать донорами впервые. Представители выездной бригады отмечают, что небольшой приток новых доноров имеется регулярно, но основная их часть – это те люди, которые постоянно пополняют банк крови.

– Спасибо коллективу завода за участие в днях доноров. Сейчас акция проводится несколько раз в год, и это очень здорово. В 2024 году омские машиностроители сдали 1700 литров донорской крови. Она используется в том числе и для нужд бойцов СВО. Вы помогаете фронту не только вашей техникой, но и вот таким образом, – отметил первый заместитель председателя Омского регионального отделения Союзмаша России Владимир Дорохин.

Благодаря активной позиции доноров медицинским учреждениям удается своевременно пополнять банки крови, что особенно важно для оказания экстренной помощи пациентам.