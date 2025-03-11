В акции «День донора» приняли участие более 180 сотрудников Омского завода транспортного машиностроения. Желающих помочь становится больше.

На Омском заводе транспортного машиностроения (в составе АО «Концерн «Уралвагонзавод» Госкорпорации Ростех) прошел первый в этом году день донора. Участие в нем приняли более 180 сотрудников, пополнив банк крови на 84 литра.

К донорскому движению Омсктрансмаш присоединился в 2019 году. С тех пор выездная акция проводится четыре раза в год совместно с Омским региональным отделением Союза машиностроителей России и БУЗОО «Центр крови». За прошлый год сотрудники завода сдали более 170 литров крови, и с каждым разом желающих помочь становится все больше.

Сотрудник Омсктрансмаша Илья Водичев сдал кровь уже 14-й раз и относится к донорству как к почетной миссии.

– Первый раз пришел просто попробовать, а потом втянулся. В какой-то момент понял, что это не просто доброе дело, а реальная возможность спасти чью-то жизнь. Бывает, экстренная ситуация – требуется редкая группа крови, если ее нет в запасе, пациент может не дождаться помощи. Теперь я сдаю кровь не только в рамках заводской акции, но и в специализированных центрах. Я не считаю себя героем, просто это хороший и правильный поступок. Пока здоровье позволяет – буду продолжать, – поделился Илья.

Желание спасти чью-то жизнь привело в организованный на заводе пункт и Рената Тухватулина. В донорстве он новичок, сдал кровь второй раз и признается, что эта процедура становится для него осознанной привычкой.

– Мы часто говорим о добрых делах, о том, как важно помогать друг другу, но не всегда находим возможность. А здесь все просто: ты тратишь 30–40 минут своего времени, а кому-то это дает шанс на жизнь. Кровь нужна постоянно, запасы быстро расходуются. Сейчас для меня это нечто большее, чем просто участие в акции – это спасение чьей-то жизни. Плюс все удобно организовано, не нужно никуда специально ехать. Спасибо нашему предприятию за такую возможность, – отозвался Ренат.

За два дня акции в пункт сдачи крови обратились 187 заводчан, из них 42 человека решили стать донорами впервые. Представители выездной бригады отмечают, что небольшой приток новых доноров имеется регулярно, но основная их часть – это те люди, которые постоянно пополняют банк крови.

– Спасибо коллективу завода за участие в днях доноров. Сейчас акция проводится несколько раз в год, и это очень здорово. В 2024 году омские машиностроители сдали 1700 литров донорской крови. Она используется в том числе и для нужд бойцов СВО. Вы помогаете фронту не только вашей техникой, но и вот таким образом, – отметил первый заместитель председателя Омского регионального отделения Союзмаша России Владимир Дорохин.

Благодаря активной позиции доноров медицинским учреждениям удается своевременно пополнять банки крови, что особенно важно для оказания экстренной помощи пациентам.