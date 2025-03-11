За год они перевезли 95,9 млн пассажиров.
В департаменте транспорта назвали популярным 31 маршрут общественного транспорта в Омске. Как сообщает «Город55», это автобусы № 14, 17, 20, 22, 24, 29, 33, 42, 45, 51, 55, 59, 61, 64, 69, 72, 73, 78, 89, 95, 103, 109, 110, троллейбусы № 3, 4, 15, 16, 67 и трамваи – № 4, 7, 8.
– На текущий момент существенных проблем с транспортным обслуживанием населения в городе, связанных с отсутствием перевозок или недостаточным запланированным количеством подвижного состава на маршрутах, не выявлено, – отметил директор департамента Вадим Кормилец.
Отметим, что за 2024 год популярные автобусы перевезли 71,28 млн пассажиров, троллейбусы – 17,99 млн, а трамваи – 6,52 млн. То есть всего востребованными маршрутами воспользовались 95,9 млн пассажиров.