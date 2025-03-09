Омск-Информ
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·Общество

Всего в праздничном тираже разыгрывалось сто миллионов рублей.

Житель Омской области выиграл миллион рублей в праздничном лотерейном тираже, посвященном Международному женскому дню. По сообщению организаторов, омич оказался в числе 17 счастливчиков, кому удалось выиграть миллион. Еще шестеро россиян получат по 16,6 млн рублей.

Общий призовой фонд праздничного тиража составил сто миллионов.

·Общество

Всего в праздничном тираже разыгрывалось сто миллионов рублей.

Житель Омской области выиграл миллион рублей в праздничном лотерейном тираже, посвященном Международному женскому дню. По сообщению организаторов, омич оказался в числе 17 счастливчиков, кому удалось выиграть миллион. Еще шестеро россиян получат по 16,6 млн рублей.

Общий призовой фонд праздничного тиража составил сто миллионов.