Депутат городского парламента Алексей Саяпин подарил прекрасным автолюбительницам тюльпаны.

Депутат горсовета Омска Алексей Саяпин вместе с сотрудниками Госавтоинспекции и с общественным советом УМВД по Омску поучаствовал в ежегодной акции «Автоледи». Делегация останавливала прекрасных автолюбительниц вдоль проезжей части и дарила им тюльпаны.

Главная задача акции была достигнута – у представительниц прекрасного пола на лице появлялась улыбка. Алексей Саяпин поздравил всех омичек с праздником и рассказал, почему ежегодно участвует в этой акции.

– Для меня стало приятной традицией участвовать в акции «Автоледи», в рамках которой я поздравляю милых дам с наступающим Международным женским днем. Хочу сердечно поздравить всех женщин с наступающим 8 Марта! – поздравил депутат. – Вы – источник вдохновения и силы, и я благодарен каждой из вас за ваше тепло и заботу.

Парламентарий пожелал омичкам как можно больше светлых и радостных моментов, а также только положительных эмоций и приятных сюрпризов.