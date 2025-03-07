Опубликованы сведения о зарплатах руководителей учреждений, подведомственных мэрии Омска.

Мэрия Омска раскрыла данные о доходах руководителей бюджетных учреждений за 2024 год. Самая высокая зарплата зафиксирована у директора парка имени 30-летия ВЛКСМ Руслана Щербакова, она составляет 131,5 тыс. рублей в месяц.

Второе место занимает руководитель учреждения «Аналитическое сопровождение», чья деятельность связана с управлением объектами нежилого фонда, проведением экономического анализа результатов финансово-хозяйственной деятельности предприятий и учреждений города и т. д., – Любовь Брыжагина в 2024 году получала 125,8 тыс. рублей в месяц.

100 тысяч и более получали директор Центра содержания и хранения имущества Жанна Мещерякова (104,6 тыс. рублей), а также руководитель Центра компетенций по вопросам городской среды, должность занимал депутат Омского городского совета Алексей Сокин до ноября 2024 года (100,5 тыс. рублей). Сейчас исполняет обязанности руководителя этого ведомства Ольга Горшенина.