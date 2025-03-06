Омск-Информ
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·Общество

Интерес жителей региона к лотереям кратно вырос за последние дни года.

Жители Омской области массово гоняются за джекпотом, покупая лотерейные билеты. Тенденция подтверждается статистикой посещения сайтов организаторов лотерей, сообщили в компании «МегаФон».

– За три года, с 2023 по 2025 год, интерес омичей к охоте за джекпотом увеличился в 5 раз, что подтверждает кратный рост дата-трафика на тематических ресурсах. Только в январе они потратили более 756 тысяч Тбайт мобильного интернета на сайты в сфере организации лотерей, – отмечают аналитики компании.

Пик активности приходится на различные праздники: лотерейные билеты часто дарят на Новый год, 23 февраля и 8 марта.

·Общество

Интерес жителей региона к лотереям кратно вырос за последние дни года.

Жители Омской области массово гоняются за джекпотом, покупая лотерейные билеты. Тенденция подтверждается статистикой посещения сайтов организаторов лотерей, сообщили в компании «МегаФон».

– За три года, с 2023 по 2025 год, интерес омичей к охоте за джекпотом увеличился в 5 раз, что подтверждает кратный рост дата-трафика на тематических ресурсах. Только в январе они потратили более 756 тысяч Тбайт мобильного интернета на сайты в сфере организации лотерей, – отмечают аналитики компании.

Пик активности приходится на различные праздники: лотерейные билеты часто дарят на Новый год, 23 февраля и 8 марта.