Корреспондент «Омск-информа» узнал, какие цветы предпочитают покупать горожане на праздник, и узнал секреты от флористов.

Международный женский день – это повод для поздравлений в адрес прекрасной половины человечества и настоящая золотая жила, хоть и всего на три дня, для цветочных магазинов. Корреспондент «Омск-информа» выяснил, во сколько обойдется покупка традиционных букетов их дарителям. И узнал, сколько придется отдать за самую дорогую композицию.

130 рублей за любовь к Омску

Самый знаменитый цветочный ряд в Омске располагается на Театральной площади. Торгуют здесь цветами круглосуточно и круглогодично, можно даже не выходить из машины. Цены не самые демократичные, зато и выбор широкий. По словам продавцов, к 8 Марта привезли свежие цветы. Один тюльпан на не очень высоком стебле стоит 180 рублей, мимоза небольшого размера – 300 рублей, длинная по ветке – 1 000 рублей.

Реклама на цветочном магазине рядом с уличными продавцами зазывает купить тюльпаны по 130 рублей за штуку. Привлечь покупателей здесь решили, сыграв на любви к городу – отмечено, что цветы именно «омские».

У пешеходного подземного перехода, где тоже всегда торгуют всякой всячиной и цветами тоже, композиция из трех маленьких веточек мимозы обойдется в 600 рублей. Упакованы они в прозрачную шелестящую пленку, пожалуй, только это и придает товарный вид бессовестно дорогому крошечному букету.

Недешевое внимание

В специализированных цветочных магазинах к ажиотажу готовятся. По традиции наибольший спрос на букеты ожидается 7 марта, но и сегодня небольшие очереди имеются. Спросом пользуются тюльпаны, хризантемы, ирисы, мимоза, гиацинты, орхидеи, лилии и, конечно же, розы. Еще можно назвать пионы, протеи, нутан, эустомы, альстромерии, маттиолы, герберы, матрикарии, подсолнух, гортензии, ранункулюсы, гипсофилы, гиперикум, гелиантус, анемоны, эвкалипт, нарциссы, диантусы, лизиантусы, брассик, стрелиции, краспедии. Все этом можно купить букетом или поштучно, заказать на сайте и оформить доставку.

Самый дорогой букет обойдется дарителю в 43 тысячи рублей, в него входит 101 роза высотой около 60 см. Корзинка с композицией из белых роз и эвкалипта стоит 38 тысяч, из гортензии и розы – 32 тысячи рублей. Самая дешевая – 4 600 рублей, хризантемы и эвкалипт упакованы в шляпную коробку.

Традиционные букеты из тюльпанов стоят 6300 рублей. Расцветки разные – от фиолетовых, лиловых до красно-оранжевых, малиновых, желтых, белых. Отлично выглядят пионовидные или махровые тюльпаны.

На окраине дешевле

Цветы, букетом или поштучно, выйдут дешевле, если их покупать не в центре, а подальше от него. Например, в Нефтяниках. Та же самая ветка мимозы, что стоит в центре города 1 тысячу рублей, обойдется в 350–380 рублей в павильоне, а у продавцов, что называется, с коробки, так вообще по 250.

– Мимозу берут очень хорошо, популярна орхидея, – рассказала работница цветочного киоска Ольга Прохорова. – Стоимость мимозы идет за одну ветку, орхидеи – за бутон. Его цена – 300 рублей, на ветке могут быть три и четыре бутона.

Флорист развеяла интригу с разноцветными розами, их красят обычными пищевыми красителями. Популярны окрас радуга и синий. Кстати, охотно берут на подарки крокусы или тюльпаны с луковицами. Оформляют их в красивые горшочки и упаковывают в подарочные пакеты.

На коробках торгуют мимозами почти у каждого крупного магазина, рядом паркуются продавцы тюльпанов. Хранят цветы внутри салонов, стоят они от 150 рублей. Говорят, покупают у них коробками, в которых 180–200 цветков. Ходовые – красные, на втором месте – белые, потому других цветов и не продают. 7 марта цены еще будут на этом уровне, 8 марта обещают снизить, но только к вечеру. Хотя товар идет хорошо, как правило, раскупают все.

Будет стоять дольше

Правда, опытные флористы не советуют покупать цветы с машин.

– Во-первых, там все мороженое. Вы домой принесете кашу, а не цветы. Люди смотрят, что дешевле, бегут покупать, а потом они остаются без цветов и праздника,– уточнила продавец цветов Татьяна Антипина.

По словам флориста, прекрасные предвестники весны и леты будут стоять дольше, если держать их в прохладном месте. Цветам не нравятся прямые солнечные лучи. Есть способы продлить жизнь цветам с помощью сахара или доместоса, однако есть безотказно работающий способ продления жизни – ежедневно менять воду. Например, букет из орхидей при правильном уходе будет стоять до трех недель.

Наверняка в ближайшие два дня, 7-8 марта, в цветочных магазинах случится ажиотаж, и любые букеты, дорогие и дешевые, свежие или недельной давности, имеют шанс обрести дом. И, возможно, заботливых хозяек.