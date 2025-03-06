Меньше стало преступности также на улицах и в общественных местах.

По данным прокуратуры, в 2024 году в Омской области на треть снизилось количество преступлений, совершенных в общественных местах. Преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, стало на 600 меньше, а случаев уличной преступности – на 800.

– Усилен надзор за органами системы профилактики по контролю за ранее судимыми лицами, в результате чего на 1,2 тыс. сократилось количество фактов совершения криминальных деяний указанными лицами, – добавили в прокуратуре.

Отметим, что за год сотрудники прокуратуры выявили более 1,3 тыс. нарушений в сфере профилактики преступлений. К ответственности привлекли более чем 800 должностных лиц.