Омск-Информ
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·Общество

Некоторые пациенты переехали или умерли.
По данным Минздрава на 1 февраля, в Омской области было 59 422 пациента, больных диабетом. По сравнению с 2024 годом (65 232) их стало меньше. Как сообщает «НГС55», это изменение связано с переездом больных или их смертью.
Отметим, что в 2020 году больных диабетом было 60 620; в 2021 году – 61 175; в 2022 году – 61 760; в 2023 году – 64 768.
·Общество

Некоторые пациенты переехали или умерли.
По данным Минздрава на 1 февраля, в Омской области было 59 422 пациента, больных диабетом. По сравнению с 2024 годом (65 232) их стало меньше. Как сообщает «НГС55», это изменение связано с переездом больных или их смертью.
Отметим, что в 2020 году больных диабетом было 60 620; в 2021 году – 61 175; в 2022 году – 61 760; в 2023 году – 64 768.