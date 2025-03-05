В этом виноваты диеты и бодипозитив.

Сегодня, 5 марта, в омском Доме журналистов прошла пресс-конференция, посвященная женскому здоровью. Главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава Омской области Ирина Савельева рассказала, с какими проблемами часто сталкиваются представительницы прекрасного пола.

– Молодые девушки, которые увлекаются то диетами, то бодипозитивом, часто сталкиваются с нарушениями цикла. Это две крайности, которых надо избегать, – отметила Савельева.

По словам эксперта, сейчас это основная проблема, с ней нужно обязательно обращаться к врачу. Однако существуют и другие опасные для женского здоровья вещи.

– У нас первый возраст деторождения – 32 года, а дебют половой жизни – 16 лет. За 16 лет такого свободного полета женщины сталкиваются со всем: и инфекционными рисками, и абортами, – отметила Савельева.

Чтобы сохранить здоровье, специалисты советуют посещать гинеколога как минимум раз в год. Также следует вести здоровый образ жизни.