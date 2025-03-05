После праздника может наступить разочарование.

На сегодняшней пресс-конференции, посвященной женскому здоровью, главный внештатный специалист по медицинской психологии Минздрава Омской области, заведующий психотерапевтическим амбулаторным отделением Клинической психиатрической больницы имени Н. Н. Солодникова» Дмитрий Четвериков рассказал о том, какие опасности несет весна, в частности, любимый женщинами праздник 8 Марта.

– Мы видим, что резко возрастает уровень суицидальный среди женщин после праздников. Классика жанра: мужчина любит, а 8 марта цветы дарит жене, – отметил Четвериков.

Опасны и другие праздники, например Новый год. Люди ждут каких-то изменений, но праздник ничего не меняет в жизни. Поэтому после него нередко наступает разочарование. Чтобы уберечь психологическое здоровье, Четвериков советует женщинам самим устраивать себе праздник и радовать себя подарками. Важно также вести здоровый образ жизни: правильно питаться, заниматься спортом и отдыхать.

– Если у вас что-то не так, вы устали – отдохните, если не доспали доспите. Надо помнить, что все, кроме самых близких, рассматривают нас как функцию. Поэтому надо себя любить. Хотя бы два-три часа в сутки посвящайте себе, хотя бы сутки в неделю отдыхайте, – посоветовал Четвериков. – Если у вас что-то не так, вы устали – отдохните, если не доспали доспите. Надо помнить, что все, кроме самых близких, рассматривают нас как функцию. Поэтому надо себя любить. Хотя бы два-три часа в сутки посвящайте себе, хотя бы сутки в неделю отдыхайте, – посоветовал Четвериков.

Специалист подчеркнул, что весна и праздники действуют на психику не только негативно. Они могут также поднимать настроение.