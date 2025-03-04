Омичи могут купить мимозы за 200 рублей.

На улицах Омска появились мимозы – цветы, олицетворяющие собой международный женский день. Именно 8 марта было принято дарить желтые букетики женам, мамам и бабушкам.

Купить их можно за 200, 300, 400 рублей, в зависимости от того, что вы выбираете – одинокую веточку или же букет.

В цветочных салонах мимозу не найти, ею торгую вот так – с лотков. Привозят ее из Сочи, довезти и сохранить ее в приличном виде – задача не из легких. Именно поэтому заранее перед праздником мимозой не торгуют – пик продаж приходится на 7-8 марта.