В разработке программ участвуют преподаватели вузов.
«Газпромнефть – смазочные материалы» содействует созданию стандартов диагностики промышленной техники. Своими знаниями эксперты компании делятся с российскими и зарубежными специалистами. Это происходит благодаря программе повышения квалификации, которую создали вместе с преподавателями ведущих вузов России.
Курс для сотрудников международной сети G-Profi Expert Center затрагивает широкий спектр тем в области смазочных материалов: от основ диагностики до углубленного изучения химических и физических свойств. В обучение входят как лекции, так и практические занятия.
– Специалисты нашей компании регулярно делятся своим опытом на научных конференциях и отраслевых форумах, – сказал генеральный директор «Газпромнефть-СМ» Анатолий Скоромец. – В образовательной сфере нет места конкуренции, ведь от ее развития зависит будущее всей отрасли. Современные методики, основанные на опыте ведущих экспертов, способствуют созданию профессионального сообщества, готового к любым вызовам.
Инициатива предприятия направлена на развитие профессиональных навыков и получение актуальных знаний у специалистов. Все это улучшит качество диагностики и обслуживания в разных отраслях.