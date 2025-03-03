Запрет на проведение массовых мероприятий будет действовать еще два месяца.

В Омской области вновь продлен режим повышенной готовности по коронавирусу. Почти все ограничения к марту 2025 года сняты, кроме запрета на проведение массовых мероприятий. Однако он не распространяется на события, организованные органами власти. Режим будет действовать до 27 апреля. Документ подписан исполняющим обязанности губернатора Омской области Рустамом Мингазовым.

К тому же указано, что заместитель председателя правительства Омской области Алексей Ромахин назначается ответственным должностным лицом за мероприятия по предупреждению чрезвычайной ситуации. До Ромахина этим лицом был теперь уже бывший министр труда и соцразвития Владимир Куприянов. Сейчас он проходит по уголовному делу о взятке и находится в СИЗО.

Добавим, что режим повышенной готовности был введен 17 марта 2020 года еще прежним губернатором Александром Бурковым.