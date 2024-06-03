Омск-Информ
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·Общество

Соответствующее распоряжение подписал губернатор Виталий Хоценко.
Режим повышенной готовности из-за коронавируса продлили в регионе до 31 июля. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Виталий Хоценко.
Решение о продлении режима было принято на прошлой неделе на заседании оперштаба.
Отметим, что режим повышенной готовности из-за коронавируса впервые был введен в марте 2020 года. Он необходим для введения ограничений в целях нераспространения заболевания. К лету 2023 года в области сохранился только лишь запрет на проведение массовых мероприятий.
·Общество

Соответствующее распоряжение подписал губернатор Виталий Хоценко.
Режим повышенной готовности из-за коронавируса продлили в регионе до 31 июля. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Виталий Хоценко.
Решение о продлении режима было принято на прошлой неделе на заседании оперштаба.
Отметим, что режим повышенной готовности из-за коронавируса впервые был введен в марте 2020 года. Он необходим для введения ограничений в целях нераспространения заболевания. К лету 2023 года в области сохранился только лишь запрет на проведение массовых мероприятий.