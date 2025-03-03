Жизнь собаки и страдания хозяина оценили в 15 тыс. рублей.

Омич взыскал 15 тыс. рублей с соседей за гибель своего питомца. Как сообщает пресс-служба суда, собаку мужчины загрыз соседский пес.

Это произошло, когда мужчина выходил из своей квартиры. Соседский пес забежал в открытую дверь. Собака бойцовской породы была без намордника, набросилась на питомца мужчины и загрызла его до смерти.

Дело о гибели собаки рассматривал Первомайский районный суд. Материальный вред от гибели питомца оценили в 5 тыс. рублей, моральный – в 10 тыс. рублей.

Отметим, что решение пока не вступило в законную силу. Его могут обжаловать обе стороны.