Омск-Информ
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·Образование

Заболеваемость простудными инфекциями резко подскочила.

В департаменте образования Омска привели свежую статистику по заболеваемости ОРВИ, ковидом и гриппом. По данным на понедельник, 3 марта, закрыты на карантин  130 классов 37 школ. Приостановлены занятия в 76 группах 56 детсадов.

Неделей раньше карантин объявляли в 59 классах в 26 школах и 69 группах 56 дошкольных учреждений. Фиксировался спад заболеваемости.

·Образование

Заболеваемость простудными инфекциями резко подскочила.

В департаменте образования Омска привели свежую статистику по заболеваемости ОРВИ, ковидом и гриппом. По данным на понедельник, 3 марта, закрыты на карантин  130 классов 37 школ. Приостановлены занятия в 76 группах 56 детсадов.

Неделей раньше карантин объявляли в 59 классах в 26 школах и 69 группах 56 дошкольных учреждений. Фиксировался спад заболеваемости.