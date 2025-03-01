У легионера из Канады возникли семейные обстоятельства.

ХК «Авангард» объявил о расторжении контракта с 24-летним канадским защитником Райаном Меркли. В качестве причины его ухода названы семейные обстоятельства.

– В связи с семейными обстоятельствами, возникшими у защитника Райана Меркли, хоккеист и клуб решили расторгнуть контракт по соглашению сторон. Благодарим Райана за игру и желаем успешного продолжения карьеры! – говорится в сообщении «ястребов».

Меркли перешел в «Авангард» по ходу текущего сезона в результате обмена с «Куньлунь Ред Стар». Защитник был обменян на денежную компенсацию, которая, по данным инсайдеров, составила 25 млн рублей.

В составе омской команды он провел 29 матчей, набрав 12 (1+11) очков при показателе полезности «+6». Меркли не принимал участие в последних двух играх «ястребов».

Сегодня же омская команда объявила о продлении контракта с другим канадским защитником Алексом Грантом. Он остается в «Авангарде» еще на один сезон.