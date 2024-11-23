За канадского защитника его прежний клуб «Куньлунь Ред Стар» получил денежную компенсацию.

Омский ХК «Авангард» официально подтвердил переход 24-летнего защитника Райан Меркли из «Куньлунь Ред Стар», о чем инсайдеры сообщали всю субботу. За канадца его прежний клуб получил денежную компенсацию. Ее размер, по некоторым данным, составил 25 млн рублей.

Как пояснил гендиректор «Авангарда» Герман Чистяков, Меркли приходит на замену другому игроку обороны Даррену Дицу, с которым «ястребы» попрощались накануне.

- После расставания с Дарреном Дицем команде был необходим атакующий защитник под большинство с правым хватом. Проанализировав несколько кандидатов, мы остановились на Райане Меркли – это техничный мастер, способный начать атаку, двигать шайбу на синей линии, отдать острую передачу или забить прямым броском. Его навыки добавят «Авангарду» вариативности как в защите, так и в нападении, - заявил Чистяков.

Контракт с Райаном Меркли рассчитан на один год. В «Авангарде» он будет играть под номером 58.