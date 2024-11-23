О состоявшемся трансфере сообщает агентство Winners. За игрока обороны «ястребы» заплатят 25 млн рублей.

Хоккейное агентство Winners сообщает, что ранее анонсировавшийся переход в «Авангард» канадского защитника «Куньлуня» Райана Меркли официально состоялся. За него омский клуб выплатит компенсацию. Ее размер, по данным инсайдеров, составит 25 млн рублей.

– Защитник Райан Меркли официально обменян в «Авангард», – говорится в сообщении агентства.

24-летний канадец выступает второй сезон. В текущем чемпионате он провел 19 матчей, в которых отметился 1 шайбой и 7 результативными передачами. Его показатель полезности составляет –5. В среднем он проводит на льду 18 минут 32 секунды за матч.

Накануне «ястребы» расторгли контракт с другим нападающим Дарреном Дицем. Он перебрался в Омск из ЦСКА, но неудачно начал этот сезон.