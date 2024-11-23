Омск-Информ
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·Спорт

С большой долей вероятности он будет обменян в клуб Восточной конференции.

Омский «Авангард», который накануне расторг контракт с защитником Дарреном Дицем, в ближайшее время получит другого игрока обороны – Райана Меркли из «Куньлуня». Его обмен анонсировало агентство Winners, представляющее интересы хоккеиста.

– Защитник Райан Меркли с большой долей вероятности в ближайшее время будет обменян в другой клуб. Сейчас ведем переговоры с одним клубом из Восточной конференции, – говорится в сообщении агентства.

По данным инсайдера Артура Хайруллина, этим клубом будет именно «Авангард». Хайруллин также заявил, что «ястребы» готовят обмены нападающих Коула Касселса и Райана Спунера. Последний вернулся в Омск по ходу нынешнего сезона.

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·Спорт

С большой долей вероятности он будет обменян в клуб Восточной конференции.

Омский «Авангард», который накануне расторг контракт с защитником Дарреном Дицем, в ближайшее время получит другого игрока обороны – Райана Меркли из «Куньлуня». Его обмен анонсировало агентство Winners, представляющее интересы хоккеиста.

– Защитник Райан Меркли с большой долей вероятности в ближайшее время будет обменян в другой клуб. Сейчас ведем переговоры с одним клубом из Восточной конференции, – говорится в сообщении агентства.

По данным инсайдера Артура Хайруллина, этим клубом будет именно «Авангард». Хайруллин также заявил, что «ястребы» готовят обмены нападающих Коула Касселса и Райана Спунера. Последний вернулся в Омск по ходу нынешнего сезона.

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