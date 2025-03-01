Лидер «ястребов» неделю назад присоединился к команде, но может сыграть уже в ближайших матчах.

ХК «Авангард» включил нападающего Владимира Ткачева в состав команды на 4-матчевую выездную серию. Форвард долгое время восстанавливался после тяжелой травмы, полученной в межсезонье, и провел ни одной игры в текущем чемпионате.

Неделю назад Ткачев присоединился к команде и провел первую ледовую тренировку, однако наставник «ястребов» Ги Буше призвал не торопить события – клуб хочет, чтобы его лидер на 100% был готов к официальным матчам.

Завтра, 2 марта, «Авангард» сыграет в Москве против «Спартака», 4 марта омичей примет ХК «Сочи», 6-го числа «ястребов» померятся силами с нижегородским «Торпедо», а завершат выездную серию 8 марта в Казани против местного «Ак Барс». В Омске «Авангард» проведет игру 11 марта, соперником омичей станет «Торпедо».