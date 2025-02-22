Главный тренер «Авангарда» назвал условие для возвращения форварда в игру.

На пресс-конференции после матча с хабаровским «Амуром» (2:1) главный тренер «Авангарда» Ги Буше подробно рассказал о возвращении в игру нападающего Владимира Ткачева. Накануне он провел первую тренировку с командой после длительного восстановления после разрыва ахиллова сухожилия.

Как отметил наставник омичей, решение о выходе Ткачева на лед в официальном матче будут принимать врачи.

– Его голова, мозг, руки – все в порядке. Сейчас ему нужно восстановить свою игровую форму, чувство времени и прочие компоненты. Но, самое главное, что нам необходимо, – это одобрение врачей, – подчеркнул Буше. – Когда специалисты скажут, что он готов, тогда мы уже и будем его выводить на игры. Потому что здесь не Ткачев решает, что он хочет играть, поэтому выходит. Не мы решаем, что мы хотим его видеть, поэтому выпускаем. Здесь стопроцентно все зависит от врачей и от их заключения, когда будет дано добро, тогда Владимир и вернется.

Добавим, что в матче с «Амуром» за «Авангард» сыграли давно не выходившие на лед защитник Алекс Грант и форвард Майкл Маклауд. Последний сделал голевую передачу.