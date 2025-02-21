Омск-Информ
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·Спорт

Нападающий сегодня провел первую тренировку в составе «ястребов».

В социальных сетях омского «Авангарда» появились кадры с первой тренировки нападающего Владимира Ткачева. После долгого перерыва, вызванного тяжелой травмой, форвард сегодня вернулся в состав «ястребов».

На ледовое занятие Владимир вышел в желтой майке и первые минуты осторожно катался по площадке, работая с шайбой. После этого он начал аккуратно бросать по воротам и отдавать передачи партнерам.

Прошлым летом Ткачев получил тяжелую травму – разрыв ахиллова сухожилия. В текущем чемпионате КХЛ он не сыграл ни одного матча. Выход игрока на лед ждут болельщики «ястребов». Это может произойти уже в ближайших играх омской команды. 

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·Спорт

Нападающий сегодня провел первую тренировку в составе «ястребов».

В социальных сетях омского «Авангарда» появились кадры с первой тренировки нападающего Владимира Ткачева. После долгого перерыва, вызванного тяжелой травмой, форвард сегодня вернулся в состав «ястребов».

На ледовое занятие Владимир вышел в желтой майке и первые минуты осторожно катался по площадке, работая с шайбой. После этого он начал аккуратно бросать по воротам и отдавать передачи партнерам.

Прошлым летом Ткачев получил тяжелую травму – разрыв ахиллова сухожилия. В текущем чемпионате КХЛ он не сыграл ни одного матча. Выход игрока на лед ждут болельщики «ястребов». Это может произойти уже в ближайших играх омской команды. 

2912