Лидер «ястребов» получил тяжелую травму в межсезонье и только сейчас присоединился к команде.

ХК «Авангард» сообщил о возвращении своего лидера, нападающего Владимира Ткачева. Сегодня форвард провел первую тренировку в общей группе. Пресс-служба «ястребов» сняла короткий ролик из раздевалки команды, показав тренировочную форму и коньки Ткачева. Вскоре появятся кадры с первой тренировки хоккеиста.

Кроме того, по случаю долгожданного возвращения форварда в строй клубный телеграм-канал омичей сменил логотип. На время он будет состоять из латинских букв V и T, а также цифры 19 – игрового номера своего лидера.

Прошлым летом Владимир Ткачев получил тяжелую травму – разрыв ахиллова сухожилия. В текущем чемпионате КХЛ он не сыграл ни одного матча. Выход игрока на лед ждут болельщики «ястребов». Это может произойти уже в ближайших играх омской команды.