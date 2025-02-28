Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Инцидент попал на видео.
Неизвестный омич на Infiniti выбросил собаку в частном секторе неподалеку от улицы 10 лет Октября. В соцсетях появилась видеозапись происшествия.
– Собака теперь живет на улице. Люди пытались ей помочь, но напуганное животное не идет на контакт. Возможно, потому, что с ним жестоко обращались, – сообщает Mash Siberia.
Отметим, что конце прошлой недели житель микрорайона Регата выкинул собаку с третьего этажа на улицу. Пес сломал лапу.
Отметим, что сейчас Госдума готовит законопроект «О защите граждан от бродячих собак». Депутаты рассматривают возможность не выпускать на улицы отловленных собак, а умерщвлять их.
·Общество

Инцидент попал на видео.
Неизвестный омич на Infiniti выбросил собаку в частном секторе неподалеку от улицы 10 лет Октября. В соцсетях появилась видеозапись происшествия.
– Собака теперь живет на улице. Люди пытались ей помочь, но напуганное животное не идет на контакт. Возможно, потому, что с ним жестоко обращались, – сообщает Mash Siberia.
Отметим, что конце прошлой недели житель микрорайона Регата выкинул собаку с третьего этажа на улицу. Пес сломал лапу.
Отметим, что сейчас Госдума готовит законопроект «О защите граждан от бродячих собак». Депутаты рассматривают возможность не выпускать на улицы отловленных собак, а умерщвлять их.