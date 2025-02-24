Об этом рассказала представитель МВД России Ирина Волк.

В воскресенье, 23 февраля, официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем телеграм-канале рассказала об установлении личности омича, выбросившего из окна квартиры на третьем этаже собаку. Других подробностей не уточняется.

Как ранее сообщал «Омск-информ», инцидент произошел на улицеЛеонида Маслова в ЖК «Регата». Очевидцы утверждают, что питомец выжил, но получил перелом лапки.

Отметим, что жестокое обращение с животными карается лишением свободы от 3 до 5 лет.