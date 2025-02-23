Омск-Информ
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·Происшествия

Пес выжил, но получил травму.

В телеграм-канале «Omsk Live» появилось видео, сделанное в ЖК «Регата» на улице Маслова. На записи камер видеонаблюдения видно, как собака падает с высоты третьего этажа в снег. Очевидцы сообщили, что животное выбросил из окна своей квартиры один из жильцов микрорайона.

Пес выжил, но получил перелом лапы. В полиции «Омск-информу» уточнили, что по факту инцидента уже началась проверка.

·Происшествия

Пес выжил, но получил травму.

В телеграм-канале «Omsk Live» появилось видео, сделанное в ЖК «Регата» на улице Маслова. На записи камер видеонаблюдения видно, как собака падает с высоты третьего этажа в снег. Очевидцы сообщили, что животное выбросил из окна своей квартиры один из жильцов микрорайона.

Пес выжил, но получил перелом лапы. В полиции «Омск-информу» уточнили, что по факту инцидента уже началась проверка.