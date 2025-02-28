Если дело дойдет до суда, то долг станет больше за счет госпошлины.

Долги потребителей Омского водоканала за услуги водоснабжения и водоотведения на начало 2025 года превысили 1 млрд рублей. В водоканале напоминают: взыскание задолженности в судебном порядке влечет за собой дополнительные расходы для должника. Если ранее размер госпошлины составлял 200 рублей, сейчас – 2000 рублей.

Взыскание задолженности в судебном порядке остается одним из эффективных рычагов воздействия на должников. В компании ежемесячно готовят более 4000 исков в отношении неплательщиков. Омский водоканал призывает абонентов не доводить ситуацию до судебных разбирательств и просит своевременно оплачивать потребленные ресурсы. Ограничить услуги за долги по закону можно уже при отсутствии оплаты за два месяца. Но в компании готовы идти навстречу потребителям. Горожане, не имеющие возможности оплатить долг единовременно, могут сделать это в рассрочку.

– В 2025 году мы продолжим мероприятия, направленные на стимулирование оплат потребителей, и претензионно-исковую работу, – сказала коммерческий директор Омского водоканала Ольга Смиковская. – Просим клиентов своевременно вносить оплату за потребленные ресурсы, так как при передаче задолженности в суд стоимость платежа увеличивается на оплату госпошлины, размер которой в прошлом году возрос и составляет от 2 до 10 тысяч рублей.

Любые вопросы, касающиеся начисления оплаты за услуги водоснабжения и водоотведения, можно задать по телефону 53-00-11 с 8:00 до 20:00. Специалисты контакт-центра принимают звонки 7 дней в неделю.

Оплатить услуги водоснабжения и водоотведения можно онлайн в «Личном кабинете» для физических лиц на официальном сайте предприятия, на сайте ГИС ЖКХ: вкладка «Главная страница личного кабинета»/«Оплатить ЖКУ», с помощью интернет-банка Сбербанк Онлайн, в мобильном приложении Сбербанк Онлайн; на сайте приема показаний и онлайн-оплат «Все платежи». Либо сделать это лично в кассах водоканала по адресам: улица Маяковского, 2, улица Конева, 14, улица Малунцева, 30.