Форвард считает, что команде предстоит непростая проверка.

Сегодня, 26 февраля, в домашнем матче «Авангарда» против подмосковного «Витязя» впервые выйдет на лед после перелома лицевой кости американский нападающий Рид Буше. Накануне форвард был выведен из списка травмированных, а потом появился на раскатке команды в специальном шлеме.

Как рассказал лучший бомбардир «ястребов», он готов к ледовому поединку. Он изучил все нюансы игры соперника.

– Чувствую себя хорошо, готов выйти на лед. Нам удается показывать командную игру, усердно работать и действовать правильно в мелочах. А это именно то, что нужно. Нам предстоит непростая проверка. У них в команде много мастеровитых игроков, нам нужно быть внимательными и действовать мощно, – заявил Буше.

Отметим, что Рид Буше выбыл из состава 31 января, после матча с «Салаватом Юлаевым».