Омск-Информ
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·Общество

На севере области построят насыпь.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко выразил обеспокоенность ситуацией в Усть-Ишимском районе на севере Омской области. В прошлом году грандиозный паводок нанес большой урон жителям нескольких населенных пунктов, но в большей степени деревне Ашеваны. Дело дошло до срочной эвакуации.

По словам главы региона, власти приняли решение окружить населенный пункт защитной земляной насыпью, высота которой рассчитана с учетом показателей многолетних наблюдений за уровнем реки. Работы уже начались. Это позволит защитить деревню от подтоплений.

·Общество

На севере области построят насыпь.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко выразил обеспокоенность ситуацией в Усть-Ишимском районе на севере Омской области. В прошлом году грандиозный паводок нанес большой урон жителям нескольких населенных пунктов, но в большей степени деревне Ашеваны. Дело дошло до срочной эвакуации.

По словам главы региона, власти приняли решение окружить населенный пункт защитной земляной насыпью, высота которой рассчитана с учетом показателей многолетних наблюдений за уровнем реки. Работы уже начались. Это позволит защитить деревню от подтоплений.