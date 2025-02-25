В аварии с «лексусом» обошлось без пострадавших.

В Госавтоинспекции по Омской области уточнили информации по пострадавшим в утреннем ДТП на трассе Омск – Муромцево. Ранее сообщались обстоятельства происшествия: у грузового автомобиля «Ситрак», следовавшего в составе автоколонны из четырех большегрузов, вынесло прицеп на встречку. Там он столкнулся с пассажирской маршруткой. После чего в остановившийся для оказания первой помощи пострадавшим автомобиль «Лексус» въехал еще один большегруз.

В Минздраве уточняли, что пострадали 13 пассажиров маршрутки, один из них погиб. Другой находится в тяжелом состоянии. Еще четверо в больнице. Семеро отказались от госпитализации.

В Госавтоинспекции рассказали, что погиб 18-летний молодой человек. По данным ведомства, в больницу доставлено 10 человек. Судя по видео с места аварии, ударной волной выбило окна в автобусе, а фуры оказались в кювете. В аварии с «лексусом» пострадавших не было.