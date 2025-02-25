Еще 8 пострадавших доставлены в больницу.

Сегодня, 25 февраля, около 10:10 часов стало известно о дорожно-транспортном происшествии на трассе Омск – Муромцево.

Омские полицейские предварительно установили, у грузового автомобиля «Ситрак», следовавшего в составе автоколонны из четырех большегрузов, вынесло прицеп на встречку. Там он столкнулся с пассажирской маршруткой.

После чего в остановившийся для оказания первой помощи пострадавшим автомобиль «Лексус» въехал еще один большегруз.

По предварительным данным, в момент ДТП в пассажирском транспорте находилось не менее 9 человек, в том числе один ребенок. Один из пассажиров погиб, остальные – доставлены в больницу.

По факту аварии возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

На месте работают госавтоинспекторы, устанавливаются причины и обстоятельства автоаварии. Ход расследования прокуратура взяла на контроль.