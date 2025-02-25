Один из пациентов находится в тяжелом состоянии.

В омском Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в аварии на трассе Омск – Муромцево. Как ранее сообщалось, сегодняшним утром у грузового автомобиля «Ситрак», следовавшего в составе автоколонны из четырех большегрузов, вынесло прицеп на встречку. Там он столкнулся с пассажирской маршруткой. А потом в остановившийся для оказания первой помощи пострадавшим «лексус» въехал еще один большегруз. Погиб пассажир маршрутки.

Как уточнили в ведомстве, пострадали не 9, а 12 человек, без учета умершего. Из них семеро отказались от госпитализации, еще пятеро в больнице. Один пациент в тяжелом состоянии, четверо получили травмы легкой степени тяжести. Всем оказывают необходимую медицинскую помощь.