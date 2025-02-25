Сотрудники проходят тренинги, которые моделируют работу в реальных условиях.

«Газпромнефть – смазочные материалы» занимается повышением квалификации сотрудников. В программу обучения входят новые цифровые модули, которые помогают специалистам улучшать навыки работы с технологическими объектами. Сейчас эта программа расширяется.

С помощью новых модулей можно увидеть цифровую визуализацию оборудования, которое чаще всего используют при производстве смазочных материалов. Сотрудники проходят тренинги на компьютерных комплексах, которые моделируют работу в реальных условиях. Программное обеспечение воссоздает процессы деасфальтизации, депарафинизации и селективной очистки, которые происходят при выпуске базовых и товарных масел.

– Развитие производства – это не только модернизация технологий и выпуск новых продуктов, но и системное обучение специалистов, – сказал генеральный директор «Газпромнефть – смазочные материалы» Анатолий Скоромец. – Комплекс цифровых модулей позволяет отрабатывать различные производственные сценарии, исключая вероятность сбоев. Тем самым мы не только повышаем надежность и безопасность объектов, но и создаем условия для профессионального роста сотрудников.

Обучение проходит непрерывно, оно может охватить более 600 сотрудников. Ранее компания начала применять цифровые модули для обучения управления процессами производства синтетических базовых масел. Мультимедийные решения создали ведущие российские IT-компании.