Для «ястребов» это отличная возможность пополнить багаж двумя очками и посмотреть в деле давно не игравших хоккеистов.

Хоккеисты омского «Авангарда» сегодня проведут очередной домашний матч в регулярном чемпионате КХЛ. «Ястребы» выйдут на лед «G-Drive Арены» против хабаровского «Амура». Начало матча в 17 часов.

Недавно омская команда разгромила дальневосточников на их площадке со счетом 7:1, и сегодня у «Авангарда» будет отличная возможность взять два очка. Также в матче с командой, потерявшей шансы на плей-офф, можно будет проверить в деле давно не игравших хоккеистов. Среди них нападающий Майкл Маклауд, который, по словам главного тренера «ястребов» Ги Буше, буквально рвется на лед, и защитник Алекс Грант, не игравший три месяца, но уже восстановившийся после травмы.

Что касается лидера «Авангарда» Владимира Ткачева, который накануне провел первую тренировку с командой, то его выход на лед, очевидно, произойдет несколько позже. Возможно, это случится в матче против подмосковного «Витязя» 26 февраля.