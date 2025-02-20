Готовность форварда к продолжению игры Ги Буше оценивает в 90–95 процентов.

Нападающий омского «Авангарда» Майкл Маклауд восстановился от травмы и рвется выйти на лед, но пока еще не готов на 100 процентов, заявил главный тренер «ястребов» Ги Буше. Он сыграет в ближайших матчах омской команды.

– Он близок к тому, чтобы сыграть. Я бы оценил его готовность на 90–95 процентов. Мы хотим, чтобы он полностью восстановился, – сказал Буше. – Либо в следующем матче, либо через матч его стоит ожидать в составе.

Наставник также отметил, что к возвращению в строй близок защитник Алекс Грант. Есть улучшения в состоянии здоровья форвардов Никиты Холодилина и Игоря Мартынова.