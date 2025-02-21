В меню заведения много мяса и большая барная карта.

Недалеко от бывшего кинотеатра «Космос» в центре Чкаловского поселка Омска открылся новый лаунж-бар «Облака». Особенностью заведения является не только большое мясное меню, но и все составляющие для игры в PlayStation.

Бар представляет собой просторное помещение на 2-м этаже, современный интерьер в неоклассическом стиле с мягкими, удобными креслами и камерным зонированием столиков, уточнил omsk_putevoditel. В меню – стейки из говядины или тунца, бургеры, ребра, салаты, паста, брускетты, мидии, супы, пиццы и десерты, а также большая барная и дымная карта. Ценник чуть ниже среднего. Ко всему прочему гости могут поиграть в PlayStation 5.