Омск-Информ
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·Мужчина и женщина

Почти половина горожан считают незазорным употреблять нецензурную лексику.

Агентство по поиску работы hh.ru выяснило, используют ли омичи нецензурную лексику. Как оказалось, 47 % работников в Омске считают необходимым ввернуть крепкое словцо. А 53 % респондентов за табу на маты.

По данным агентства, чаще всех, в 11 % случаев, матерятся рабочий персонал и юристы. А вот финансисты, бухгалтеры и медики держатся. 58 % опрошенных представителей этой профессии считают нецензурную лексику неприемлемой.

·Мужчина и женщина

Почти половина горожан считают незазорным употреблять нецензурную лексику.

Агентство по поиску работы hh.ru выяснило, используют ли омичи нецензурную лексику. Как оказалось, 47 % работников в Омске считают необходимым ввернуть крепкое словцо. А 53 % респондентов за табу на маты.

По данным агентства, чаще всех, в 11 % случаев, матерятся рабочий персонал и юристы. А вот финансисты, бухгалтеры и медики держатся. 58 % опрошенных представителей этой профессии считают нецензурную лексику неприемлемой.