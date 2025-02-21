Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

«МегаФон» проанализировал, какие подарки на День всех влюбленных пользовались большим спросом.

Категории подарков для мужчин показали самый высокий рост спроса на маркетплейсах в преддверии 14 февраля. А вот продажи товаров в категориях «Женщинам» и «Красота», напротив, почти не изменились.

Среди гаджетов для своих вторых половинок чаще покупали беспроводные наушники, смарт-часы и умные колонки. Такие выводы сделали специалисты МегаФона на основании данных сервиса «Аналитика маркетплейсов», а также продаж в объединенной розничной сети МегаФона и Yota и интернет-магазине с 1 по 14 февраля текущего года.

Согласно данным сервиса «Аналитика маркетплейсов» от МегаФон ПроБизнес, активнее всего ко Дню всех влюбленных приобреталась одежда для мужчин. С 8 по 14 февраля эта категория выросла на 30 % в сравнении с предшествующей неделей.

На втором месте оказались различные товары по уходу для сильного пола (средства для бритья, кремы, шампуни и т. д.) – здесь рост составил 23 %. И лишь на третьем месте расположилась женская товарная категория. Речь идет о ювелирных изделиях для женщин – их в преддверии Дня всех влюбленных стали покупать на 20 % чаще.

Примечательно, что годом ранее в топ-3 также входили категории одежды и косметики для мужчин – спрос на них в течение 7 дней перед 14 февраля был выше на 21 и 19 % соответственно в сравнении с первой неделей февраля. А вот лидером в 2024 году стали сладости, которые покупали в подарок на 24 % активнее.

В этом году на День святого Валентина россияне также покупали на маркетплейсах сладости, но не так активно, как годом раньше (рост +18 %). Ожидаемо, самыми востребованными в этой категории стали конфеты (+12 %).

Выросли также продажи парфюмерии (+16 %), аксессуаров и товаров для взрослых (+11% у обеих категорий). При этом средний чек на неделе перед 14 февраля заметнее всего подскочил у косметики для мужчин – сразу на 87 %.

Средний чек за букет цветов стал выше на 25 %, третье место по динамике среднего чека занимают ювелирные изделия (+22 %). Пик покупательской активности на маркетплейсах пришелся на 10–12 февраля – покупать подарки россияне предпочли накануне праздника.

Среди гаджетов, приобретенных в объединенной розничной сети МегаФона и Yota, предпочтение отдавали беспроводным наушникам, смарт-часам и умным колонкам: каждая из категорий выросла в продажах более чем на 20 % в течение 7 дней перед Днем всех влюбленных.

В сибирских регионах самыми активными покупателями стали новосибирцы и красноярцы. Чтобы порадовать своих любимых, они чаще всего приобретали смартфоны, телефоны и аксессуары к ним. В топ-5 городов, где к 14 февраля серьезно готовились, также вошли Омск, Кемерово и Барнаул. Кроме мобильных устройств, омичи чаще всего покупали гарнитуру.  

Кроме того, с 7 по 16 февраля в интернет-магазине МегаФона по промокоду LOVE можно было приобрести гаджеты и аксессуары со скидками более 60 %. Лидерами распродажи стали смартфоны Infinix, самой популярной была модель Infinix Note 40. На втором месте оказались iPhone, чаще всего брали iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max. Замыкают топ-3 умные часы от Samsung.

 ПАО «МегаФон». ИНН 7812014560. Реклама

·Общество

«МегаФон» проанализировал, какие подарки на День всех влюбленных пользовались большим спросом.

Категории подарков для мужчин показали самый высокий рост спроса на маркетплейсах в преддверии 14 февраля. А вот продажи товаров в категориях «Женщинам» и «Красота», напротив, почти не изменились.

Среди гаджетов для своих вторых половинок чаще покупали беспроводные наушники, смарт-часы и умные колонки. Такие выводы сделали специалисты МегаФона на основании данных сервиса «Аналитика маркетплейсов», а также продаж в объединенной розничной сети МегаФона и Yota и интернет-магазине с 1 по 14 февраля текущего года.

Согласно данным сервиса «Аналитика маркетплейсов» от МегаФон ПроБизнес, активнее всего ко Дню всех влюбленных приобреталась одежда для мужчин. С 8 по 14 февраля эта категория выросла на 30 % в сравнении с предшествующей неделей.

На втором месте оказались различные товары по уходу для сильного пола (средства для бритья, кремы, шампуни и т. д.) – здесь рост составил 23 %. И лишь на третьем месте расположилась женская товарная категория. Речь идет о ювелирных изделиях для женщин – их в преддверии Дня всех влюбленных стали покупать на 20 % чаще.

Примечательно, что годом ранее в топ-3 также входили категории одежды и косметики для мужчин – спрос на них в течение 7 дней перед 14 февраля был выше на 21 и 19 % соответственно в сравнении с первой неделей февраля. А вот лидером в 2024 году стали сладости, которые покупали в подарок на 24 % активнее.

В этом году на День святого Валентина россияне также покупали на маркетплейсах сладости, но не так активно, как годом раньше (рост +18 %). Ожидаемо, самыми востребованными в этой категории стали конфеты (+12 %).

Выросли также продажи парфюмерии (+16 %), аксессуаров и товаров для взрослых (+11% у обеих категорий). При этом средний чек на неделе перед 14 февраля заметнее всего подскочил у косметики для мужчин – сразу на 87 %.

Средний чек за букет цветов стал выше на 25 %, третье место по динамике среднего чека занимают ювелирные изделия (+22 %). Пик покупательской активности на маркетплейсах пришелся на 10–12 февраля – покупать подарки россияне предпочли накануне праздника.

Среди гаджетов, приобретенных в объединенной розничной сети МегаФона и Yota, предпочтение отдавали беспроводным наушникам, смарт-часам и умным колонкам: каждая из категорий выросла в продажах более чем на 20 % в течение 7 дней перед Днем всех влюбленных.

В сибирских регионах самыми активными покупателями стали новосибирцы и красноярцы. Чтобы порадовать своих любимых, они чаще всего приобретали смартфоны, телефоны и аксессуары к ним. В топ-5 городов, где к 14 февраля серьезно готовились, также вошли Омск, Кемерово и Барнаул. Кроме мобильных устройств, омичи чаще всего покупали гарнитуру.  

Кроме того, с 7 по 16 февраля в интернет-магазине МегаФона по промокоду LOVE можно было приобрести гаджеты и аксессуары со скидками более 60 %. Лидерами распродажи стали смартфоны Infinix, самой популярной была модель Infinix Note 40. На втором месте оказались iPhone, чаще всего брали iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max. Замыкают топ-3 умные часы от Samsung.

 ПАО «МегаФон». ИНН 7812014560. Реклама