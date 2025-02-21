«МегаФон» проанализировал, какие подарки на День всех влюбленных пользовались большим спросом.

Категории подарков для мужчин показали самый высокий рост спроса на маркетплейсах в преддверии 14 февраля. А вот продажи товаров в категориях «Женщинам» и «Красота», напротив, почти не изменились.

Среди гаджетов для своих вторых половинок чаще покупали беспроводные наушники, смарт-часы и умные колонки. Такие выводы сделали специалисты МегаФона на основании данных сервиса «Аналитика маркетплейсов», а также продаж в объединенной розничной сети МегаФона и Yota и интернет-магазине с 1 по 14 февраля текущего года.

Согласно данным сервиса «Аналитика маркетплейсов» от МегаФон ПроБизнес, активнее всего ко Дню всех влюбленных приобреталась одежда для мужчин. С 8 по 14 февраля эта категория выросла на 30 % в сравнении с предшествующей неделей.

На втором месте оказались различные товары по уходу для сильного пола (средства для бритья, кремы, шампуни и т. д.) – здесь рост составил 23 %. И лишь на третьем месте расположилась женская товарная категория. Речь идет о ювелирных изделиях для женщин – их в преддверии Дня всех влюбленных стали покупать на 20 % чаще.

Примечательно, что годом ранее в топ-3 также входили категории одежды и косметики для мужчин – спрос на них в течение 7 дней перед 14 февраля был выше на 21 и 19 % соответственно в сравнении с первой неделей февраля. А вот лидером в 2024 году стали сладости, которые покупали в подарок на 24 % активнее.

В этом году на День святого Валентина россияне также покупали на маркетплейсах сладости, но не так активно, как годом раньше (рост +18 %). Ожидаемо, самыми востребованными в этой категории стали конфеты (+12 %).

Выросли также продажи парфюмерии (+16 %), аксессуаров и товаров для взрослых (+11% у обеих категорий). При этом средний чек на неделе перед 14 февраля заметнее всего подскочил у косметики для мужчин – сразу на 87 %.

Средний чек за букет цветов стал выше на 25 %, третье место по динамике среднего чека занимают ювелирные изделия (+22 %). Пик покупательской активности на маркетплейсах пришелся на 10–12 февраля – покупать подарки россияне предпочли накануне праздника.

Среди гаджетов, приобретенных в объединенной розничной сети МегаФона и Yota, предпочтение отдавали беспроводным наушникам, смарт-часам и умным колонкам: каждая из категорий выросла в продажах более чем на 20 % в течение 7 дней перед Днем всех влюбленных.

В сибирских регионах самыми активными покупателями стали новосибирцы и красноярцы. Чтобы порадовать своих любимых, они чаще всего приобретали смартфоны, телефоны и аксессуары к ним. В топ-5 городов, где к 14 февраля серьезно готовились, также вошли Омск, Кемерово и Барнаул. Кроме мобильных устройств, омичи чаще всего покупали гарнитуру.

Кроме того, с 7 по 16 февраля в интернет-магазине МегаФона по промокоду LOVE можно было приобрести гаджеты и аксессуары со скидками более 60 %. Лидерами распродажи стали смартфоны Infinix, самой популярной была модель Infinix Note 40. На втором месте оказались iPhone, чаще всего брали iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max. Замыкают топ-3 умные часы от Samsung.

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