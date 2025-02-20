За минувший год кадровый голод в учреждениях здравоохранения стал чуть менее острым.

Бюджетным учреждениям здравоохранения, расположенным в Омске и районах области, требуются 1782 медицинских работника, включая 817 врачей и 965 специалистов со средним медицинским образованием. За прошедший год ситуация с кадрами улучшилась лишь отчасти.

– Для сравнения, по состоянию на 1 января 2024 года потребность государственной системы здравоохранения в медицинских работниках составляла 1823 специалиста: 898 врачей и 925 специалистов со средним медицинским образованием, – приводит ответ областного Минздрава портал «Город55».

Чтобы обеспечить потребность во врачах и медицинских сестрах, в регионе активно используют целевую подготовку специалистов. По состоянию на 1 февраля в ОмГМУ на целевой подготовке обучаются 1296 студентов, из них 431 готовится для сельской местности, 865 – для медучреждений Омска.