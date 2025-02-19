Жителю Омской области придется год провести на принудительных работах.

Исилькульский городской суд вынес решение в отношении 48-летнего местного жителя. Как уточнили в прокуратуре, его признали виновным по ч. 1 ст. 282.4 УК РФ (публичное демонстрирование символики, сходной с нацистской).

В суде установлено, что в августе 2024 года житель региона разместил в социальной сети фото с изображением у него на плече и мизинце левой руки символики нацистской Германии. При этом сельчанин уже привлекался к административной ответственности и никаких мер для изменения ситуации не предпринял.

Мужчина полностью признал вину в преступлении, удалил фотографии и свел татуировки. Суд назначил ему один год принудительных работ с удержанием в доход государства 15 % зарплаты. Решение еще не вступило в законную силу, а значит, может быть оспорено.