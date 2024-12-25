Омск-Информ
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·Происшествия

На теле мужчины изображена свастика.
Исилькульский городской суд рассмотрит уголовное дело 48-летнего местного жителя о публичной демонстрации нацистской атрибутики или символики. Как сообщает пресс-служба судов Омской области, мужчина опубликовал во «ВКонтакте» свои фотографии, на которых на левом плече и мизинце левой руки видны татуировки в виде свастики.
Отметим, что ранее за демонстрацию свастики мужчину уже штрафовали. Теперь ему грозит наказание от принудительных работ до лишения свободы.
·Происшествия

На теле мужчины изображена свастика.
Исилькульский городской суд рассмотрит уголовное дело 48-летнего местного жителя о публичной демонстрации нацистской атрибутики или символики. Как сообщает пресс-служба судов Омской области, мужчина опубликовал во «ВКонтакте» свои фотографии, на которых на левом плече и мизинце левой руки видны татуировки в виде свастики.
Отметим, что ранее за демонстрацию свастики мужчину уже штрафовали. Теперь ему грозит наказание от принудительных работ до лишения свободы.