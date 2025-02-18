Врач-дерматовенеролог, заведующий венерологическим отделением БУЗОО «Клинический кожно-венерологический диспансер» Сергей Филиппов рассказал, какие половые инфекции влияют на репродуктивную функцию и сколько сейчас регистрируется больных инфекциями, передающимися половым путем.
– На репродуктивную функцию не влияют, хотя это страшные заболевания: ВИЧ, сифилис. Влияют на половое здоровье инфекции мочеиспускательного канала, гонорея, хламидиоз, микоплазменная инфекция, – сказал Филиппов на пресс-конференции «Мужское здоровье: что важно знать» в Доме журналистов.
Пик заболеваемости половыми инфекциями, считает Сергей Филиппов, приходится на всевозможные социальные потрясения.
– В середине 1990-х годов в Омской области регистрировали 150 случаев сифилиса на 100 тыс. населения. По сравнению с сегодняшним днем на все инфекции, передающиеся половым путем, приходится 100 случаев на 100 тыс. жителей региона, – отметил врач.
Сергей Филиппов призвал не заниматься самолечением и регулярно проходить обследования для своевременной диагностики инфекций.